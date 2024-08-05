Российский школьный учитель Дмитрий Гудуш рассказал, как во время летних каникул в школе отправился в зону проведения специальной военной операции. Педагог с позывным Сухарь уже успел трижды побывать в зоне боевых действий.

По словам 49-летнего Дмитрия, он по собственному желанию отправлялся на фронт, несмотря на имеющуюся бронь на работе. Каждый раз он воевал в разных подразделениях. Сухарь рассказал, что не сразу рассказал своим родным об отправке в зону СВО. Когда он отправлялся в первый раз, то обманул мать, сказав, что якобы отправляется на Алтай знакомиться с девушкой, а там очень плохо со связью.

Во время боевых действий Дмитрий был ранен. Он получил ранение кисти, и хотя ему была сделана операция, все равно не может сжать кулак. Однако Сухарь не отчаивается, а считает, что все равно находится в отличной физической форме.

По словам педагога, он собственным примером решил показать своим ученикам, «кто прав, а кто виноват, где правда, где ложь, потому что ориентироваться в огромном потоке информации ребенку без опытного и мудрого учителя трудно».