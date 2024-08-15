В последние дни стали поступать сообщения о значительных потерях украинских военных в Курской области. Информационные каналы сообщают о гибели 270 украинских солдат и значительных потерях военной техники всего за одни сутки.

События развернулись на фоне продолжающегося конфликта, когда украинские войска предпринимают попытки наступления в регионе. Военные действия в Курской области привели к серьезным столкновениям, результатом которых стали не только человеческие потери, но и утрата значительного количества военной техники.

По данным Минобороны РФ, в ходе последних боевых действий уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе два танка и 13 боевых бронированных машин. Также были поражены и автомобильная техника, включая 10 транспортных средств и 122-мм гаубицу Д-30. Всего в плен было взято 18 украинских военнослужащих.

Кроме того, сообщается о значительных успехах в уничтожении зарубежной военной техники, привезенной для поддержки украинских войск. На видео, опубликованном каналом «Военная хроника», видно, как украинский танк Challenger 2 был уничтожен дроном «Ланцет», что привело к детонации боекомплекта.

В отчетах также упоминается, что многие украинские военные оставляют подбитую технику и раненых товарищей, спасаясь бегством. Это явление вновь подтверждает сложности, с которыми сталкиваются ВСУ в условиях текущего военного противостояния.

Информационный ресурс «Резидент» прогнозирует, что украинские резервы могут исчерпаться уже в течение месяца, аналогично тому, как это произошло во время летнего контрнаступления 2023 года. С каждым днем ситуация для украинских войск усугубляется, а потери растут, напоминая о прошлогодних событиях, когда были уничтожены основные боевые машины типа «Леопард» и «Брэдли» в запорожских степях.