Концовка этого летнего сезона в Абхазии стала настоящим откровением для туристов, которые приезжали сюда не первый год. Они заметили множество изменений к лучшему.

“Неужели это та же самая Абхазия?” с изумлением спрашивают они, глядя на стремительные перемены.

Дороги, которые раньше были похожи на бездорожье, теперь украшены разметкой, а количество “диких” животных на проезжей части заметно сократилось. Сервис, который раньше был славен своим своеобразием, теперь удивительно дружелюбен и современен. В кафе появились альтернативные молочные продукты, на пляжах стало чисто, а туалеты в ресторанах блестят и пахнут свежестью. “Как будто магия какая-то произошла!” восклицают туристы, не веря своим глазам. “То, что раньше казалось невозможным, теперь становится нормой”.

И это не просто косметические изменения. Вся Абхазия кипит строительством. Новые отели, словно грибы после дождя, растут по всей стране. Абхазия стремится к новому уровню гостеприимства, и это видно во всем: от дорог до улыбок местных жителей.

“Мы не знаем, что случилось, но мы очень рады за Абхазию,” говорят туристы, уже планируя свой следующий отпуск в этой гостеприимной стране. “И мы уверены, что каждый год она будет становиться еще лучше”.

Ранее российская туристка раскритиковала сервис в Абхазии и пожаловалась, что чувствовала себя униженной из-за этого.