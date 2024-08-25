Туристка, выступающая под ником Аленка 73, рассказала о своем неудачном опыте экскурсии в Абхазию. Впечатления от мероприятия, организованного на частном подворье, оказались далеко не радужными. Все началось с неприятного инцидента у ресторана, где туристов встретил хозяин по имени Наур. Его грубое и неуважительное поведение сразу же создало негативную атмосферу.

Наур вел себя высокомерно и навязывал странные правила, такие как запрет на возвращение к столу после посещения туалета. Его резкость, оскорбления и общее недружелюбие вызвали у гостей чувство дискомфорта и унижения. Дополнительно к этому, неумелая организация, отсутствие внимания к потребностям туристов и низкое качество подаваемой пищи, включая сухой шашлык, лишь усилили разочарование.

Аленка 73 сравнила этот опыт с другим, более положительным, когда подобная экскурсия проходила в гостеприимной обстановке. Тогда экскурсию вел пожилой мужчина, известный своим отличным чувством юмора и вежливостью. Гости наслаждались вкусной едой, интересными рассказами и веселыми танцами. Этот случай подчеркнул, насколько сильно может различаться абхазское гостеприимство в зависимости от организатора.