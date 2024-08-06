Замкомвзвода с позывным “Малыш” из танковой армии группировки “Запад” сообщил РИА “Новости” о недавнем боевом столкновении с украинскими боевиками. По его словам, во время этого столкновения была уничтожена группа боевиков, которые носили нацистскую символику на своей форме. “Малыш” утверждает, что на шевронах убитых были изображения символов СС и логотипы “Правого сектора” (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), а также флаги Украины и Великобритании.

“Бой был стремительным, и они выбрали не сдаваться. Это первый раз, когда я столкнулся с нацистской символикой на полях боя”, — поделился замкомандира взвода.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 августа российские силы осуществили крупномасштабную атаку по позициям ВСУ в Киевской области. Сообщается, что результатом атак стали серьезные разрушения на оборонном предприятии под Киевом. Видеокадры, опубликованные украинскими мониторинговыми ресурсами, показывают масштаб взрывов на заводе.

Кроме того, по информации источников, два удара ракетами “Искандер” привели к разрушению подземного бункера, где, как предполагается, находились высокопоставленные офицеры ВСУ и генералы НАТО. Эти действия подчеркивают напряженность и интенсивность военных операций в регионе.