Российские военнослужащие 1-го батальона 433-го мотострелкового полка 27-й дивизии, которые освободили населенный пункт Сергеевка, а сейчас находятся на Покровском направлении в ДНР, захватили редкую технику ВСУ американского производства. Отмечается, что бойцы ВС России взяли в качестве трофея гусеничную бронемашину M88A2 Hercules производства США.

Данная военная техника предназначена для эвакуации с места боевых действий поврежденной техники, в частности танков западного производства. Исходя из опубликованного в ТГ снимка трофейной техники, M88A2 Hercules имеет незначительное повреждение – разрыв правой гусеничной ленты.

Всего Киеву было передано восемь единиц американской эвакуационной техники. Половина из M88A2 Hercules уже были уничтожены либо захвачены в виде трофеев. Первый образец наши бойцы захватили у противника еще в апреле текущего года. Он стал одним из экспонатов выставке, проходящей в Москве на Поклонской горе.