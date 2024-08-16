В Курской области российские военные взяли в плен украинскую девушку-военнослужащую, участвовавшую в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом стало известно из публикации издания «Украина.ру», которое ссылается на видео допроса, появившееся в социальных сетях. На видеозаписи видно, как трое украинских солдат — двое мужчин и одна девушка — стоят на коленях с завязанными глазами и связанными руками. Все они одеты в украинскую военную форму.

Во время допроса голос за кадром спрашивает, как пленники оказались в рядах ВСУ. Один из мужчин ответил, что их насильно мобилизовали и увезли из Одессы. Когда очередь дошла до девушки, она призналась, что вступила в армию добровольно. Девушка отвечала на украинском языке, и по голосу было слышно, что она плакала. Лицо её скрывалось за распущенными волосами, поэтому определить её возраст оказалось затруднительно.

С начала атак ВСУ на Курскую область Министерство обороны России регулярно сообщает о потерях украинских сил, включая тех, кто попал в плен или добровольно сдался. В плену оказываются украинские солдаты из различных регионов страны, включая Днепропетровскую, Одесскую, Кировоградскую и Черновицкую области.

Что касается участия женщин в боевых действиях, по данным украинского Министерства обороны, на начало лета в рядах ВСУ числились около 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч являлись гражданскими сотрудниками. С июля украинская армия также начала привлекать к службе женщин-заключенных, предлагая им условно-досрочное освобождение в обмен на участие в боевых действиях.

До этого момента официальных сообщений о пленении девушек-добровольцев в Курской области не поступало, что делает этот случай особенно заметным на фоне продолжающегося конфликта.