Спасательная операция российских военных в Судже Курской области завершилась успешным освобождением мирных жителей, взятых в плен украинскими боевиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора», который также опубликовал видеозапись с подробностями произошедшего.

Согласно данным канала, отец и его сын находились в пути на автомобиле, когда их остановили и захватили украинские военные. После изъятия из машины, их транспортное средство было разрушено бронетехникой.

Российские солдаты, ставшие свидетелями инцидента, немедленно приняли меры, открыв огонь по нападавшим. Это позволило пленным сбежать к российским войскам. В последующем бою украинские силы были вынуждены отступить, что дало возможность безопасно эвакуировать спасенных пленников.

Бойцы ВС РФ неоднократно демонстрировали, что готовы рисковать собственными жизнями ради спасения мирных граждан.