Российская компания Armor Group сделала настоящий прорыв в области безопасности! Они взяли китайский внедорожник Tank 500 и превратили его в неприступную крепость на колесах.

Этот бронеавтомобиль оснащен скрытой броней, разработанной самой компанией. С виду он почти не отличается от обычного Tank 500, но не дайте себя обмануть! Толстые бронестекла с черной каймой по краям выдают его истинную сущность.

Машина прошла суровые испытания и получила класс защиты Бр4. Это значит, что она выдерживает обстрел из автоматов Калашникова и пистолета Ярыгина. А еще она способна пережить взрывы гранат и даже мощного взрывного устройства!

Броневик проверяли со всех сторон, даже днище и крышу не остались без внимания. И он выдержал все испытания с честью!

Это настоящий успех для российской компании и важный шаг в обеспечении безопасности тех, кто нуждается в надежной защите на дороге. Теперь можно чувствовать себя увереннее, зная, что есть такой бронеавтомобиль, способный противостоять серьезным угрозам.