Российская туристка поделилась своими впечатлениями от последней поездки в турецкий Кемер на Дзен-канале «Тонкости туризма». Возвращаясь на любимый курорт вместе с мужем, пара ожидала приятного отдыха, однако реальность оказалась далека от ожиданий.

Девушка описала, как курорт, который они посетили неоднократно, изменился за последний год:

«Сервис ослаб, все подорожало. В этом городе практически ничего не осталось для туристов, за исключением курортной зоны и набережной», – заявила туристка.

По ее словам, ситуация настолько разочаровала, что у супругов не осталось желания возвращаться сюда в будущем.

Туристка также выразила разочарование в покупках. «Горы подарков», которыми она планировала удивить друзей и родных, оказались недостижимыми: товары китайского производства в Кемере стоят дороже, чем в Стамбуле.

Кроме того, она отметила общий упадок города: «Грязный, со множеством типичных домов и переполненный. На каждом углу попрошайки, которые нагло требуют деньги, и сирийские беженцы, что создает дополнительное напряжение».