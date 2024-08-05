Абхазия долгое время привлекала туристов своей уникальной природой и доступными ценами на отдых, однако в последнее время в Сети появляется все больше разочарованных откликов. Среди них и история Дарьи Бурмистровой, которая уже не в первый раз посещает эту страну.

В этом году она отправилась в популярный курорт Гагра. Четверо путешественников легко пересекли границу, затратив всего 15 минут на паспортный контроль, и заплатили за трансфер из Сочи 5500 рублей. Однако дальнейшее развитие событий оставило желать лучшего.

За проживание в забронированном отеле на пять дней компания заплатила 30 тысяч рублей. Несмотря на достаточно высокую стоимость, условия проживания разочаровали, так как в номерах периодически отключали воду, а вентиляция не справлялась со своими функциями.

Посещение озера Рица и местных достопримечательностей не улучшило общее впечатление от поездки. Ведь уже в первый вечер Дарья столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Причиной стали, по всей видимости, местная пища или вода. Это привело к тому, что большую часть отпуска она провела, страдая от расстройства желудка.

По возвращении домой Дарья поделилась, что цены на продукты, жилье и услуги в кафе в Абхазии сравнимы с российскими, но качество обслуживания значительно ниже. Местные жители часто позволяют себе некорректное отношение к гостям курорта, обманывают и завышают цены. Они уверены, что туристы все равно будут приезжать, поэтому можно обращаться с ними как угодно.

В результате, несмотря на ее прежнюю любовь к этой местности, покорившей “сумасшедшей природой”, Дарья решила, что больше не вернется в Абхазию для отдыха.