Сообщается о возможном покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Такие сведения опубликовал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ, в своем Telegram-канале, ссылаясь на неназванного украинского блогера.

По утверждению источника, инцидент произошел в Киеве, где рядом с министром сработало взрывное устройство. Рустема Умерова срочно эвакуировали на скорой помощи, но точное состояние его здоровья на данный момент остается неизвестным. Подробности и подтверждение этой информации еще предстоит получить.

Рустем Умеров вступил в должность главы Министерства обороны Украины, заменив Алексея Резникова. После его назначения в стране было отмечено усиление деятельности военкоматов и принятие нового закона о мобилизации, который ограничивает ряд гражданских прав военнообязанных. Нововведения включают запреты на выезд за границу, использование личных средств, управление автомобилем, совершение сделок с недвижимостью и оформление документов.

Ранее Умеров выразил уверенность в наличии у Киева «плана победы», нацеленного на разрешение конфликта.