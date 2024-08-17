РИА Новости сообщает, что западные СМИ обсуждают возможную причастность украинских представителей к диверсии на газопроводах “Северные потоки”. Основным подозреваемым считается бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Согласно информации от The Wall Street Journal, идея диверсии возникла на встрече украинских офицеров и оценивалась в 300 тысяч долларов.

Сведения о подготовке к диверсии достигли Германии, а затем и Соединенных Штатов, после чего Вашингтон потребовал от украинского президента Владимира Зеленского прекратить операцию. В Германии в свете этих обвинений возникли вопросы о целесообразности продолжения поддержки Украины, учитывая ущерб важному элементу энергетической инфраструктуры.

Владислав Белов, политолог, выразил мнение, что эти скандальные публикации не окажут значительного влияния на политические события. Они были использованы как отвлекающий маневр от ситуации в Курской области и представляли собой своеобразное шоу. Другой политик, Филиппо, отметил, что рассказы о подрывах “Северных потоков” являются вымыслом.