В последнем развороте событий, связанных с действиями 80-й штурмовой бригады ВСУ в Курской области, возник спор о прошлом командира бригады Эмиля Ишкулова. РИА “Новости” ссылается на источник из батальона “Восток” Вооруженных сил России, который опровергает утверждения Ишкулова о его предыдущем пленении.

Ишкулов, командирующий 80-й бригадой, ранее заявлял украинским СМИ, что в 2022 году, тогда еще будучи лейтенантом, он был захвачен в плен в поселке Мариновка военнослужащими батальона “Восток”. По его словам, он пытался покинуть поселок, замаскировавшись под гражданского, но был задержан и подвергся избиению.

Однако представитель батальона “Восток” утверждает, что Ишкулова на самом деле в плен не брали. Его подозревали в шпионаже, но после проверки отпустили. Комментируя обвинения в избиении, источник назвал их полностью выдуманными.

“Если бы кто-то притащил пленного, я бы об этом узнал. Это был бы первый случай, когда мы взяли бы пленного,” — отметил он в интервью.

Эти противоречивые заявления поднимают вопросы о достоверности информации и намерениях сторон, каждая из которых, похоже, стремится использовать ситуацию в своих целях.