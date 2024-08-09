Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил о последних действиях противовоздушной обороны (ПВО) над Чёрным морем. По его словам, силы ПВО успешно сбили несколько воздушных целей, которые приближались к городу. Это произошло на фоне продолжающихся атак украинских военных формирований.

В связи с активными военными действиями Развожаев призвал жителей города быть настороже из-за потенциального падения обломков и суббоеприпасов. Он уточнил, что уже были зафиксированы случаи падения осколков в районе Качи, вблизи улицы Авиаторов, что вызывает дополнительные опасения для безопасности граждан.

Помимо этого, губернатор упомянул о недавних успехах российских военных в море: были уничтожены два безэкипажных катера у берегов Севастополя. Также в рамках мер по укреплению обороны региона, над акваторией Чёрного моря была сбита противокорабельная ракета «Нептун» в ночь на пятницу, что свидетельствует о повышенной военной активности в этом районе.

Развожаев подчеркнул, что ситуация остаётся напряжённой, и власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан в эти трудные времена.