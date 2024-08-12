В горах Ладакха в Индии расположено необычное место, которое можно принять за обычную свалку из-за тысяч пластиковых бутылок, разбросанных вдоль опасного хребта Гата Лупс. Но эти бутылки — это не мусор, а подношения местному призраку, блуждающей душе погибшего дальнобойщика.

Этот курьезный ритуал начался в 1999 году после трагической смерти одного из двух дальнобойщиков, застрявших на тропе зимой. Когда их грузовик сломался, один из мужчин отправился за помощью, но из-за внезапного шторма смог вернуться только через три дня. Его напарник умер от холода и жажды. В честь его памяти на этом месте был установлен Храм Призрака.

С тех пор считается, что путник, проходящий мимо и не оставляющий воды, может вызвать гнев призрака, что сделает его путешествие особенно трудным. Легенда о призраке, ищущем воду, и маленькая кирпичная святыня привлекают множество путешественников, желающих оставить бутылку воды, чтобы успокоить дух и обеспечить себе удачу в дороге. Так, из глубокой трагедии родилась уникальная традиция, придавшая этому месту особый колорит и привлекающая туристов со всего мира.