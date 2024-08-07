Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что атака ВСУ на Курскую область представляет провокацию Киева масштабного характера.

«Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию», – заявил глава государства.

По словам Путина, ВСУ ведут неизберательную стрельбу по Курской области. Украинские войска производят обстрел региона из разных видов оружия по гражданской инфраструктуре, домам граждан, даже по автомобилям скорой помощи. После совещания с членами правительства президент ждет от силовых ведомств (Минобороны, Генштаба, ФСБ) соответствующие доклады.

Как подчеркнул глава государства, у него был разговор с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Он дал поручение ряду гражданских ведомств обеспечить оказание всей необходимой помощи для жителей региона. Координировать работу по оказанию помощи населению Курской области президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову.