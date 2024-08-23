В ночь на 22 августа ВСУ предприняли попытку удара по Курской АЭС в Курчатове. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания по безопасности приграничных регионов.

Президент уведомил, что о произошедшем уже извещено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое планирует отправить своих представителей для оценки обстановки на месте.

В своем выступлении Владимир Путин выразил надежду на адекватную реакцию МАГАТЭ и предпринятие необходимых мер для обеспечения ядерной безопасности в регионе.

Также было заявлено о предстоящем визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Курскую область для детального рассмотрения ситуации.

Напомним, ВСУ также регулярно запускают беспилотные летательные аппараты по Энергодару, целясь в Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявляют, что Россия к этим действиям отношения не имеет, однако и не называют Киев виновным в атаках.