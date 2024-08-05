В Великобритании в минувшие выходные прошли массовые антимигрантские акции, вызвавшие серьезные беспорядки в нескольких городах. Поводом для протестов стала трагедия, произошедшая в Уэльсе, где в результате поножовщины, устроенной выходцем из семьи руандийских мигрантов, погибли трое детей. В результате столкновений с полицией и нападений были задержаны более 420 человек по всей стране.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем телеграм-канале отметил, что эти беспорядки могут стоить Киру Стармеру поста премьер-министра. По его словам, британское правительство пытается представить всех участников протестов как “крайне правых”, хотя на самом деле это обычные граждане, недовольные политикой бесконтрольной миграции.

«Похоже, британцы сыты всем этим по горло», — написал Пушков.

Он добавил, что Стармер угрожает своему народу репрессиями, что может привести его к отставке. Пушков провел параллель с прежними британскими премьер-министрами, такими как Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак, которые также покинули свои посты из-за потери доверия.

Эти события отражают растущее напряжение в британском обществе, вызванное миграционной политикой и реакцией властей на общественные протесты. Протесты и беспорядки подчеркивают необходимость пересмотра подходов к миграции и обеспечения безопасности граждан, чтобы избежать дальнейших трагедий и политических кризисов.