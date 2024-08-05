Во время ожесточенных боев под Угледаром произошел инцидент, который нельзя назвать иначе, чем чудо. Пулеметчик с позывным “Шериф” из донбасского отряда ДНР “Каскад” проявил необычайную стойкость и удачу. В самый разгар сражения он прикрывал действия морской пехоты, когда прямо в висок получил пулю из крупнокалиберного пулемета ДШК, известного своей ударной мощью еще с времен Великой Отечественной войны.

“Морпехи штурмовали позицию, мы прикрывали. Прилетели мне две пули МДЗ: в висок и в ногу. И еще двух наших пацанов с ‘Каскада’ ранило. Зато морпехи целые все остались и задачу выполнили”, — рассказал “Шериф”.

Несмотря на ранения, “Шериф” не только выжил, но и продолжил выполнение боевых задач. Его ранение оказалось относительно легким, и вскоре он вернулся в строй. Однако, его участие в боевых действиях было вновь прервано через несколько дней, когда на него была сброшена осколочная граната с беспилотника.

“Это ранение потяжелее было: посекло всю левую сторону тела, руки”, — показывает он полоски шрамов, оставшиеся на теле.

Возвращаясь к событиям на поле боя, стоит отметить, что пулемет ДШК был разработан в середине XX века и отличается высокой пробивной силой. На расстоянии 500 метров пуля данного пулемета способна пробивать 20-миллиметровую броню, что делает ее крайне опасной даже для бронированной техники. Что уж говорить о человеческой голове — результаты столкновения могли быть гораздо более трагичными. “Шериф” действительно может считать себя чрезвычайно удачливым.