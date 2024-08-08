Киев уже давно ведет игру без правил. Удар украинского FPV-дрона по автомобилю Евгения Поддубного, в результате которого военкор ВГТРК получил серьезные ранения, в очередной раз доказывает данный факт. Об этом в эфире радио Sputnik заявил публицист и член Союза писателей России Егор Холмогоров.

«Никто там не будет смотреть – журналист, не журналист, медик, не медик. Уже надо понять, что наш противник играет без правил. Абсолютно без правил», – рассказал публицист.

По его словам, многие эксперт отметили насыщение линии фронта со стороны вооруженных сил Украины большим количеством беспилотных летательных аппаратов различных видов. Военкоры отмечали, что каждый выезд на передовые позиции российской армии был очень рискованным. При этом противник наносил удары по любым целям без разбора.

Напомним, что военкора Поддубного после атаки FPV-дроном доставили в больницу Курска, где ему диагностировали травму лицевого скелета, сильные ожоги и черепно-мозговую травму. Позже военкора ВГТРК доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.