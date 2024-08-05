Новый российский самолет МиГ-41, который должен в ближайшем будущем прийти на смену высотному истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, еще до своего появления не на шутку испугал американцев. Подробности о перспективном российском проекте самолета в своем материале рассказывает обозреватель издания The National Interest Брэндон Джей Вайхерт.

Автор материала отмечает, что российская самолетостроительная корпорация «МиГ» ведет разработку истребителя нового поколения, способного развивать скорость более 4 Махов и подниматься в ближний космос при необходимости. При этом на вооружении новых высотных перехватчиков МиГ-41 будут боевые лазеры для перехвата ракет противника, а также электромагнитные излучатели направленного действия, способные выводить из строя всю электронику на самолетах противника.

Вайхерт отмечает, что пока данные заявления звучат, как научная фантастика. Однако российский производитель обещает провести испытательный полет самолета нового поколения уже в следующем году, а серийное производство должно начаться уже в 2030-м году.