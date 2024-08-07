Жители Подмосковья столкнулись с проблемами доступа к популярному видеохостингу YouTube, об этом сообщают местные интернет-провайдеры. Одной из компаний, опубликовавших официальное уведомление на своем сайте, стала «Кварц Телеком». Представители провайдера подчеркивают, что причины сбоев не зависят от их работы.

Согласно информации, предоставленной Роскомнадзором, снижение качества работы YouTube связано с тем, что после ухода из России, компания Google прекратила поддержку локальной инфраструктуры Google Global Cache, что привело к затруднениям в воспроизведении контента.

Проблемы заметно усугубились: пользователи испытывают трудности с просмотром видео в высоком разрешении. Это касается большинства популярных браузеров, за исключением «Яндекс Браузера» и десктопной версии Safari, где такие проблемы не наблюдаются. Большинству же приходится сталкиваться с долгой загрузкой, а изменение настроек качества видео не приводит к улучшению ситуации.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Белов предполагает, что подобные сбои могут продолжаться и даже участиться. По его мнению, это может быть связано с усилиями ограничить доступ к определенным видам информации. Эта ситуация подчеркивает возрастающую зависимость пользователей от стабильности интернет-инфраструктур и важность поддержания технологической независимости.