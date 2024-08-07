На минувшей неделе стало известно, что приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс попал в аварию. 20-летний юноша проехал на электровелосипеде на красный сигнал светофора, после чего врезался в автомобиль, находящийся не в движении. Пакс был госпитализирован в медучреждение с сотрясением мозга и травмами беда.
Несколько позже Джоли сообщила, что жизни ее сына ничего не угрожает, но ему необходимо некоторое время провести в больнице. Звездная мать осталась в больнице вместе с ним. Что касается Питта, то до сих пор неизвестно, навещал ли он своего сына в больнице. Ведь после развода родителей, дети демонстративно отказались от общения с отцом. Как выяснилось, переживать родителям о жизни и здоровье своего наследника приходится уже не первый раз.
По словам инсайдера, Пакс является довольно проблемным ребенком. Поэтому Эндж ищет дополнительную помощь на стороне, чтобы справится со всеми проблемами.
«Он ведет себя безрассудно. У него была череда аварий, Пакс — проблемный ребенок, и Анджелина делает все, чтобы помочь ему», – сообщил инсайдер.