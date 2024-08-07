На минувшей неделе стало известно, что приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс попал в аварию. 20-летний юноша проехал на электровелосипеде на красный сигнал светофора, после чего врезался в автомобиль, находящийся не в движении. Пакс был госпитализирован в медучреждение с сотрясением мозга и травмами беда.

Несколько позже Джоли сообщила, что жизни ее сына ничего не угрожает, но ему необходимо некоторое время провести в больнице. Звездная мать осталась в больнице вместе с ним. Что касается Питта, то до сих пор неизвестно, навещал ли он своего сына в больнице. Ведь после развода родителей, дети демонстративно отказались от общения с отцом. Как выяснилось, переживать родителям о жизни и здоровье своего наследника приходится уже не первый раз.

По словам инсайдера, Пакс является довольно проблемным ребенком. Поэтому Эндж ищет дополнительную помощь на стороне, чтобы справится со всеми проблемами.