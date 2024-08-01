На Херсонщине в районе населенного пункта Снигиревка российские ВС атаковали позиции радиотехнической роты ПВО Украины. Они располагались рядом с населенным пунктом Поляна. В результате атаки была уничтожена радиолокационная станция украинских вооруженных сил, а также боевая кабина управления и специализированный транспорт.

По предварительным данным, в результате удара ликвидировано 25 боевиков ВСУ. Атака стала серьезной проблемой для Киева, потерявшего не только личный состав подразделения, но еще и РЛС, обеспечивавшую наблюдение за воздушным пространством.

Снигиревка в настоящий момент находится под контролем Украины. Однако в 2022 году она была включена в состав Херсонской области и, согласно результатам референдума, является российской территорией.

ВС РФ ранее нанесли удары также по Николаевской области, уничтожив места размещения боевиков в Новом Буге, а также военным объектам ВСУ в других регионах.