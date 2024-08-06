В Бердске произошло шокирующее убийство, которое, как выяснилось, было замаскировано под несчастный случай. Об этом стало известно из сообщений правоохранительных органов и местных СМИ.

29-летний мужчина, сожитель погибшей, стал основным подозреваемым в совершении этого злодеяния. По версии следствия, он попытался скрыть свою причастность и поджег квартиру, где находилась его 23-летняя возлюбленная. Издание КП-Новосибирск сообщает, что отношения в паре давно были непростыми: мужчина регулярно применял физическое насилие, в ответ девушка обращалась в полицию, но затем отзывала заявления.

Знакомые пары рассказали журналистам, что неоднократно уговаривали жертву оставить своего агрессивного партнера. Однако она говорила, что быть с ним ей тяжело, но без него — еще хуже. В день трагедии, незадолго до смерти, девушка успела написать сообщение подруге: «Я клянусь, я боюсь его».

Это сообщение в итоге помогло правоохранителям установить, что девушка погибла совсем не из-за несчастного случая. Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства.