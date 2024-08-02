В церковной общине всё чаще поднимаются вопросы о том, по каким критериям Господь решает, кому даровать долгую жизнь, а кого забрать к себе. Протоиерей Димитрий Шушпанов, обращаясь к прихожанам, разъяснил этот деликатный вопрос, акцентируя внимание на том, что Бог не определяет заранее день смерти каждого из нас.

Священник подчеркнул, что каждый человек сам во многом определяет свою судьбу через свои действия, поступки и образ жизни. Здоровье и долголетие напрямую зависят от многих факторов, включая генетическую предрасположенность и образ жизни.

“Наши отношения с окружающими, уважение к старшим, а также образ мыслей — всё это оказывает влияние на нашу земную жизнь”, — заметил отец Димитрий.

Он также напомнил, что наследственные заболевания могут сократить жизнь даже самых добрых и святых людей, поэтому важно прислушиваться к своему телу и заботиться о своем здоровье.

Эти слова протоиерея стали ответом на болезненные вопросы многих верующих, кто переживает утрату близких. Священнослужитель призвал прихожан не терять веру и помнить, что каждый из нас в руках Господа, и только Он знает наши истинные пути.