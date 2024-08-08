В курской области российские силы уничтожили БМП Marder ВСУ. Видеозапись момента ликвидации техники противника была опубликована Министерством обороны РФ. Кроме немецкой техники, российские бойцы уничтожили также БТР и БМП ВСУ советского производства. Для поражения вражеской техники ВС России использовали дроны-камикадзе.

Немецкая техника для ВСУ является более ценной, так как она редкая и более современная, поэтому потери каждой натовской машины на поле боя для ВСУ очень болезненны. Даже немецкий военный аналитик Юлиан Репке сообщил о потери со стороны немецкой техники, переданной для ВСУ.

«К сожалению, без должной ПВО “Мардеры” смогли пройти всего четыре километра, а затем стали жертвами российских беспилотников», – написал Репке.

Как сообщают авторы Телеграм-канала «Русский инженер», для уничтожения вражеских бронегрупп и колонн с военной техникой необходимо несколько команд с операторами FPV-дронов.