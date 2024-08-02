Владимир Попов, генерал-майор в отставке и заслуженный военный летчик России, в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что этот полет был не более чем PR-акцией, организованной украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам эксперта, нельзя считать полет боевым, так как он проходил далеко от линии фронта. Киев явно не хотел нарываться на неприятности сразу же после получения самолетов.

Попов предполагает, что истребитель мог взлететь с одного из польских аэродромов, пролететь над Львовом и вернуться обратно. Он и сам хорошо знаком с этим районом, так как в свое время успел там полетать.

“Мы вылетали и сразу уходили в Польшу, затем возвращались на советские полигоны. Там маленькие расстояния. Этот полет выполняется за 5–10 минут. Они выдают это под маркой ПВО, легкий истребитель, один из брендов Запада, что он работает. Это нужно было, чтобы отчитаться перед западными странами и поднять психологический уровень населения”, — заявил заслуженный военный летчик РФ.

Истребитель F-16 пролетел над Львовом 31 июля. В Сети была опубликована фотография, сделанная очевидцами.