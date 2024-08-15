Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, выразил разочарование в реакции некоторых членов ООН на действия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на эскалацию конфликта. В частности, атаки ВСУ на Курскую область. Полянский подчеркнул, что критически настроены не только представители России, но и другие “адекватные представители” международного сообщества, включая Китай.

В эфире программы «Соловьев Live», Полянский указал, что многие члены ООН, которые ранее надеялись увидеть признаки миролюбия от Украины, теперь глубоко разочарованы. Он особо выделил позицию Китая, который активно пытался способствовать переговорам и поиску мирного решения в конфликте.

«Китай, который предпринял значительные усилия для мирного урегулирования, особенно разочарован, учитывая, что его инициативы поддержали более ста стран,» — подчеркнул Полянский,

добавляя, что действия Зеленского фактически нивелировали все эти международные усилия по деэскалации.