Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал наличие истребителей F-16 на Украине, оценив их как серьезную угрозу для России. Он утверждает, что эффективность этих самолетов зависит от количества и подготовленности летного состава, в чем, по его словам, Украина испытывает определенные сложности.

По словам Баранца, первая партия из шести F-16 уже передана Украине от НАТО, что несет определенные вызовы для российской стороны. В то же время он отмечает, что из-за нехватки квалифицированных пилотов не все самолеты могут быть полноценно задействованы.

Места базирования истребителей должны сразу же стать основной целью ракетно-бомбовых ударов. ВС РФ заранее начали атаковать аэродромы, потенциально способные принять F-16, среди которых Староконстантинов, Броды и Миргород.

При этом эксперт отмечает, что если самолеты будут базироваться в Румынии и Польше и РФ нанесет удар по военным объектам этих стран, НАТО поднимет жуткий вой. Не исключено, что именно такой результат Западом и ожидается.

Россия в любом случае ждет F-16 и готовится к их уничтожению. Совсем скоро многие бойцы ВС РФ могут стать миллионерами, сбивая эти американские воздушные машины. А обломки самих истребителей появятся на выставках в Москве.