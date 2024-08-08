Представитель президиума организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов выразил мнение, что для предотвращения угрозы нападений со стороны Украины России необходимо активно действовать в направлении смены режима Зеленского. Он утверждает, что без решения вопроса с киевским руководством спокойствие на границах будет недостижимо, приводя в качестве примера атаку ВСУ на Курскую область.

Арзанов подчеркивает, что на Украине все еще сохраняются силы, способные на организацию наступлений, и напоминает о частых обстрелах российских территорий.

«Единственный способ остановить это — полностью демонтировать существующую политическую систему на Украине», — заявляет полковник.

Он высказывается против любых мирных переговоров с киевским режимом, аргументируя это тем, что такие договоренности только отсрочат решение проблемы и дадут Украине время для восстановления. По его словам, необходимо использовать текущий момент для усиления российских военных сил и проведения решающих наступлений.