На Украине была раскрыта группа военкоматских работников, обвиняемых в похищении людей с целью вымогательства. Согласно официальному сообщению Национальной полиции Украины, сотрудники одного из районных территориальных центров комплектования стали фигурантами уголовного дела за создание организованной преступной группы.

По данным следствия, обвиняемые использовали свои должностные полномочия для незаконного лишения свободы и применения физического насилия. Целью их преступной деятельности было получение взяток за освобождение от воинской обязанности.

Среди задержанных — организатор группы и четыре его сообщника. Им инкриминируются статьи украинского уголовного кодекса, связанные с незаконным лишением свободы, причинением телесных повреждений и получением неправомерной выгоды.

Ранее в Национальной полиции сообщили о задержании с января 2024 года 68 человек, причастных к поджогам автомобилей военнослужащих ВСУ. Большинство таких преступлений произошло в крупных городах, включая Киев, Одессу, Днепр и Харьков.