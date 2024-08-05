Российский политолог Евгений Михайлов высказал сомнения в способности переданных Украине истребителей F-16 существенно повлиять на исход военных действий. Эксперт описал поставки этих самолетов как меру, имеющую скорее символическое значение, нежели реальную военную пользу.

Михайлов утверждает, что истребители, хотя и прошли модернизацию, остаются представителями технологий прошлых десятилетий. По его словам, даже ускоренная подготовка украинских пилотов не позволит использовать их потенциал полностью.

«F-16 не изменят общую картину на фронте. Это старые машины, и, несмотря на их количественное присутствие, они вряд ли смогут эффективно противостоять современным системам ПВО и дальнейшим действиям российских войск», — цитирует политолога “Пятый канал”.

Михайлов также прокомментировал планы использования F-16 в качестве средств ПВО, что, по его мнению, подчеркивает их ограниченное назначение. Эксперт предположил, что истребители, возможно, будут эффективны только в роли элемента воздушной обороны, но не как ключевой фактор наступательных операций.

В заключение, Михайлов выразил мнение, что даже привлечение иностранных инструкторов для управления самолетами не изменит общую стратегическую ситуацию в регионе. По его словам, в условиях текущих военных действий истребители не принесут значительного преимущества Вооруженным силам Украины.

Также эксперт отметил, что истребители F-16 Запад передает Киеву для нового “контрнаступления”, к которому ВСУ готовятся в тот момент, пока президент Украины Владимир Зеленский лицемерно высказывается о желании идти на переговоры. Но и в “контрнаступе” самолеты противнику не помогут.