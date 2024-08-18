Норвежский политолог Гленн Дизен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Западом украинских батальонов с нацистскими символами в конфликте с Россией. В социальной сети Х он прокомментировал эпизод французской телепередачи, где участники обсуждали появление украинских солдат в нацистских касках, что вызвало замешательство среди комментаторов.

Дизен указал на проблематичность партнерства НАТО с формированиями, использующими откровенную нацистскую символику в военных действиях против России, особенно в контексте операций в Курской области. Он предостерег от потенциальных последствий такого сотрудничества, подчеркнув, что оно может привести к нежелательным исходам.

Политолог также критически отреагировал на комментарий одного из участников французской программы, который предположил, что солдату ВСУ стоило бы снять шлем. Дизен расценил этот комментарий как чрезмерно спокойный и недостаточно осуждающий.

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи, затронул аналогичную тему, заявив, что в Украине некоторые фигуры, сотрудничавшие с нацистами во время Великой Отечественной войны, в настоящее время признаны национальными героями. По его словам, именно против этой идеологизации Россия ведет борьбу.