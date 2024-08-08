Аналитик Михаил Крутихин (внесен Минюстом в список иностранных агентов), покинувший территорию России, саркастично высказался о ситуации в Курской области. Иноагент написал, что еще в 80-х годах приезжал в Курскую область и у него обязательно что-нибудь происходило неприятное: ремонт дорог, поломка автомобиля, проблемы с сотрудниками ГАИ. В других российских регионах, по его словам, с ним таких инцидентов не происходило.

Крутихин рассказал, что даже неоднократно шутил о Курской области.

«Кто ее придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет», – привел свои слова Крутихин в соцсетях.

Теперь же он решил прокомментировать атаку ВСУ на регион.

«Сбывается, что ли?», – написал аналитик.

Михаил Крутихин внесен в реестр иностранных агентов в 2023 году. В 90-х годах он являлся аналитиком нефтегазовых инвестиций в странах бывшего Советского Союза.

Напомним, с 6 августа украинские боевики начали атаку Курской области. ВСУ стянули к границе региона тяжелую бронетехнику и личный состав, чтобы осуществить прорыв государственной границы. Сейчас на линии соприкосновения идут тяжелые сражения, а приграничные территории области подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ артиллерией, беспилотниками и прочими видами вооружения.