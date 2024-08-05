Борьба среди развитых стран за Арктику обостряется с новой силой. Теоретически для ВМС России представляют Соединенные Штаты. Теоретически также и Великобритания. Именно у этих государств имеется прямой доступ в Северный Ледовитый океан и атомные подводные лодки. У всех остальных арктических стран-членов Североатлантического альянса атомных подводных лодок нет. Об этом пишет автор издания «Взгляд».

Соперником России в этом направлении теоретически может быть и Канада. Сейчас канадский подводный флот четырех подводных лодок, работающих на дизель-электрических двигателях. Они были созданы в Британии, постройки типа «Виктория».

В июле канадское правительство сообщил о намерениях заменить свои подлодки новыми образцами. Кроме того, увеличится и их число – до 12 единиц. А так как Канада является членом НАТО, то есть враждебной страной для России, логично предполагать, что ее новые подводные лодки могут представлять потенциальную угрозу. Именно поэтому России необходимо правильно использовать имеющееся у нее время и организовать оперативные контр меры, считает автор материала.