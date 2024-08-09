Руслан Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью и, через своего адвоката Игоря Поповского опроверг информацию о желании отправиться в зону специальной военной операции для искупления вины. Ранее появились слухи о том, что Сидики якобы хотел «искупить вину кровью», однако его представитель категорически отрицает эти утверждения.

Сидики был арестован сотрудниками МВД и ФСБ в 2023 году. Ему инкриминируется подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области, за что, как утверждается, украинские спецслужбы обещали ему выплату в размере 15 тысяч долларов, которую он так и не получил.

По информации, Руслан Сидики также обратился за консульской помощью в посольство Италии, и его защита просила консула посетить его в следственном изоляторе.