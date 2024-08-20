Недавно высказывания немецкого экс-офицера Юргена Розе подняли волну дискуссий о сложной роли Германии в украинском конфликте. Розе указал на проблематичность использования немецких танков в Курской области, где когда-то проходило одно из ключевых сражений Второй мировой войны. По его словам, это вызывает нежелательные исторические параллели, подчеркивая символическую нагрузку данного региона. Он выразил мнение, что Германия старается избегать любых ассоциаций с прошлым нацизма, намеренно дистанцируясь от агрессивных метафор в мировом общественном мнении.

Экс-офицер также затронул вопросы зависимости Украины от западного оружия, назвав киевские власти “полезными идиотами” в конфликте, который воспринимается как прокси-война США против России. По его убеждению, без поддержки со стороны западных партнеров Киев бы уже был вынужден капитулировать.

В дополнение, министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что после передачи оружия Украине, она самостоятельно несет ответственность за его применение, подчеркивая право Киева на самооборону. Он избегал прямых комментариев относительно использования немецкого оружия против Курской области, делая акцент на украинской независимости в военных действиях.