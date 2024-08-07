Сергей Лебедев, председатель подпольной организации, сообщил в своем Telegram-канале о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области в результате ударов российской армии. По его словам, атака привела к гибели более 400 военнослужащих украинской армии и уничтожению склада с боеприпасами.

Лебедев детализировал, что ночные и утренние атаки на Сумскую область и город Сумы были особенно эффективны.

“Полностью уничтожен склад с боеприпасами в пригороде Сум. Большая группа личного состава ВСУ также была поражена. О выживших пока нет информации,” — уточнил он в своем сообщении.

Ситуация в Сумской области остается напряженной. Российская оперативно-тактическая и штурмовая авиация активно работала в районах Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина, где были поражены бронетехника и живая сила ВСУ.

Это наступление совпало с обострением ситуации на границе с Россией, в частности в Курской области, где произошли атаки со стороны украинских войск. По последним данным, в результате столкновений пострадало около 28 человек, и активные боевые действия продолжаются.