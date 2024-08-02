В Одессе произошли взрывы, вызванные атакой на системы ПВО Patriot, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация об ударах подтверждается сообщениями местных жителей о мощных детонациях, которые после 14 часов были слышны на поселке Котовского.

Лебедев уточнил, что взрывы произошли рядом с военной частью в этом микрорайоне. В Сети опубликованы фото, на которых виден столб дыма, поднимающийся в небо. По сообщениям одесского подполья, удары были нанесены по системам Patriot, две из которых уничтожены.

Ранее украинский телеканал “Общественное” сообщил о взрывах в Одессе во время объявленной воздушной тревоги, подчеркнув напряженную обстановку в городе. Подробностей журналисты не сообщали. Местные власти рассказали о работе средств противовоздушной обороны.

На представленных фото действительно виден взрыв в воздухе, не исключено, что зенитные ракеты разорвались самопроизвольно.