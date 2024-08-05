Российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области Украины, который, как сообщается, использовался для операций истребителей F-16. Об этом проинформировал Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского подполья, в интервью агентству РИА Новости.

По словам Лебедева, аэродром Мартыновка служил как транзитный пункт для истребителей F-16, где они могли пополнять запасы боеприпасов и топлива, а также проходить необходимое техническое обслуживание. Он уточнил, что после удара по аэродрому последовали серии вторичных детонаций, указывая на то, что цели были поражены точно.

«Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо… После двух прилетов по Мартыновке идет периодически вторичная детонация. Попали точно в цель», — передал слова Лебедева источник.

Представитель сопротивления также сообщил, что на аэродроме могли находиться ракеты и другие виды вооружений для истребителей, а также летный состав, включая иностранных специалистов.

По данным украинской стороны, удар наносился одной ракетой “Искандер” и двумя авиационными боезарядами.