Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил о значительном увеличении военного присутствия в Одесской области. По его словам, украинские вооруженные силы активно перебрасывают туда военную технику, личный состав и наемников в преддверии важных боевых действий.

В своем сообщении в Telegram Лебедев выразил мнение, что именно Одесса станет ареной решающей битвы, несмотря на текущие военные операции под Курском и на Донбассе. Он также отметил, что, по его мнению, Западные страны могут попытаться отложить этот ключевой момент.

Лебедев указал на повышенную активность в Одессе и порту Измаила, где, по его словам, наблюдается постоянная деятельность на железнодорожных путях, свидетельствующая о переброске больших объемов военных ресурсов.

Он также утверждает, что в городе Констанца в Румынии, предположительно, базируются наемники, которые могут быть задействованы Западом как основная ударная сила в предстоящих операциях.