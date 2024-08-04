В своем интервью изданию «Delfi Литва» советник главы ОП Михаил Подоляк потребовал у Запада еще больше дальнобойного оружия и боеприпасов к нему. Он подчеркнул, что для эффективного продолжения конфликта необходимо использовать все возможные средства без ограничений.

Советник также обозначил, что текущий объем поставок истребителей F-16 является недостаточным для достижения паритета с Военно-космическими силами России. Подоляк призвал к увеличению поставок военной техники и оборудования, а также к снятию неформальных ограничений, которые влияют на возможность нанесения ударов по территории России.

Украинские политики постоянно требуют новых поставок оружия от Запада. Эксперты США и других стран НАТО заявляют, что Киеву нужно больше вооружений, чем они способны отправить. При этом никаких результатов новые поставки не дают, Россия быстро адаптируется к новым видам вооружений и предпринимает меры для их нейтрализации.