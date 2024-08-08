Почему беспорядки в Великобритании не затронули Шотландию и Уэльс

Жестокие беспорядки, уже нанесшие много вреда Соединенному королевству, в действительности происходят не по всему государству. Как отмечают Марко Антонсич и Майкл Скей, преподаватели Университета Лафборо (Англия), действия протестующих на практике ограничиваются границами Англии. Источник: The Conversation.

Хотя беспорядки также имели место в североирландском Белфасте, однако даже там их устраивали в основном британские лоялисты, а также несколько ультраправых экстремистов из Дублина.

До сих пор Шотландия и Уэльс оставались мирными. При рассмотрении причин этого авторы статьи обращают внимание на то, как позиционируют себя в Великобритании именно англичане (т.е. уроженцы Англии).

Сама по себе британская уния под короной Виндзоров изначально была английским продуктом. Именно корона Англии распространила свою власть сначала на Британские острова, а затем и на большую часть мира. Акты об унии 1707 года между Англией и Шотландией привели к созданию Великобритании. Английская и валлийская короны были «объединены» под эгидой Англии значительно раньше (в 1284-м), а после раздела Ирландии ее северная часть присоединилась к британскому союзу (в 1922-м).

В то время как шотландцы, валлийцы и ирландцы играли существенную роль в управлении Британской империей, ее главной движущей силой были англичане. Поэтому сокращение мировой роли Британии в мире в результате утраты имперских колоний особенно остро было воспринято именно англичанами.

Тоска по владычеству

Опрос интернет-компании YouGov в 2018 году показал, что троекратно большее число жителей Англии считают, что лучшие годы Соединенного королевства остались в прошлом. Но в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии оказалось значительно больше людей, уверенных, что «лучшие годы их страны еще впереди, а не позади».

Ностальгическая тоска по утраченной имперской власти Великобритании является неотъемлемой частью национального настроя англичан. Это объясняет, почему протестующие и бунтовщики скандируют «Rule Britannia!» (с англ. «Правь, Британия!»).

Эта известная композиция была создана в Англии в 1740 году и вскоре стала ассоциироваться с властью британской империи. Ее до сих пор исполняют английские спортивные болельщики, что наглядно демонстрирует, насколько сильно англичане отождествляют Англию и Великобританию.

Если потеря имперского статуса и текущее мировое положение представляют собой один аспект английской меланхолии, то сохранение отношения ко всему английскому внутри Соединенного Королевства – это другой аспект. Многие англичане продолжают относиться к терминам «британский» и «английский» как к взаимозаменяемым синонимам. Когда их спрашивают о разнице между этими терминами, им трудно различать их.

В ходе того же опроса YouGov в 2018 году 80% жителей Англии однозначно идентифицировали себя как англичан, но 82% также однозначно заявили о себе, как о британцах, указывая на то, как «британская и английская идентичности переплетены». Данные переписи 2021 года показывают, что в Англии 14,9% жителей идентифицировали себя только как англичан, а 54,8% – только как британцев. В Шотландии аналогичные показатели составили 56% (только шотландцы) и 15% (только британцы), а в Уэльсе – 55,2% (только валлийцы) и 18,5% (только британцы)

Тот факт, что Англия не участвовала в процессе деволюции прежнего порядка, усугубил эту путаницу и чувство обиды среди англичан. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют собственные национальные правительства и ассамблеи, но в Англии нет отдельной администрации, которая занималась бы чисто «английскими» делами.

Это не только укрепляет идею о том, что английский и британский языки являются одним и тем же, но и питает негодование среди англичан, которые видят, что население других частей Великобритании имеет свое собственное представительство. Все это особенно касается англичан, проживающих географически и культурно далеко от Лондона, резиденции власти в Соединенном королевстве.

Это также объясняет, почему «Брексит» с его амбициями «вернуть себе контроль» был поддержан в основном избирателями-англичанами, а не населением других частей Великобритании.

В ходе упомянутого опроса 2018 года было установлено, что английская нация в основном воспринимается ее членами как белая нация. Только треть респондентов-англичан заявили, что «расовое разнообразие является важной частью их идентичности».

Антииммиграционные настроения

Разумеется, они не ограничиваются Англией. Противостояние «коренных жителей» и «иностранцев» во многом лежит в основе любого национального мышления. Поэтому вполне возможно, что антииммиграционные протесты могут вспыхнуть и в других частях королевства. Однако и Шотландия, и Уэльс смогли предоставить более прогрессивные и инклюзивные нарративы нации, не только признают этническое разнообразие, но и артикулируются в оппозиции к доминирующему английскому языку.

В связи с этим, отмечают авторы статьи, представляется правдоподобным высказать предположение, что протестная аномалия англичан – могущественного большинства, считающего себя обделенным вниманием и игнорируемым среди британских наций – может играть определенную роль в объяснении существующей волны протестов и беспорядков.

Во время последних двух чемпионатов Европы по футболу, казалось, появились надежды на новую Англию, прогрессивную, инклюзивную и устремленную в будущее. Нынешние яростные протесты значительно подорвали эти надежды. Но простое указание пальцем на крайне правых головорезов, как это сделало британское правительство, относящееся к беспорядкам как к простым уголовным инцидентам, в действительности не затрагивает суть проблемы. Хотя ультраправые экстремисты и были в центре внимания, прямо за ними находилось много простых англичан, мужчин и женщин, некоторые с детьми, и которые, по-видимому, разделяли те же ультраправые взгляды и чувства.

Несмотря на то, что в недавнем опросе YouGov только 8% британцев заявили о сочувствии участникам беспорядков, 58% респондентов поддержали тех, кто протестовал мирно.

После того, как города королевства будут очищены от беспорядков, британскому правительству и обществу в целом было бы целесообразно провести дебаты о том, что означают понятия «Англия» и «английскость» в Великобритании, глубоко разделенной растущим национализмом, и в мире, где Британия уже давно не правит волнами.