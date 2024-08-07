Несмотря на многочисленные привлекательные предложения отдыха в Анапе, многие туристы в этом году сталкиваются с рядом проблем, снижающих качество их курортного опыта. От непогоды и технических неисправностей до вопросов санитарии и безопасности — жалобы отдыхающих копятся.

Одной из главных проблем, с которой столкнулись приезжие, стала загрязнённость воды. Многие туристы жалуются, что море в Анапе мелкое с песчаным дном, а вода часто бывает загрязнена и цветет, что делает купание неприятным или даже невозможным.

Кроме экологических проблем, отдыхающие столкнулись и с вопросами здоровья, такими как распространение ротавируса. Одна из туристок из Мурманска поделилась горьким опытом болезни своего ребёнка, который перенёс ротавирус в острой форме, оставшись с сильным обезвоживанием и потерей веса.

Помимо здоровья и экологии, встречаются жалобы и на общественный порядок. Многие говорят о навязчивых таксистах и агрессивном поведении некоторых местных жителей. Одна из отдыхающих описала свой страх из-за частых драк и высокого уровня пьянства на публике, что, по её словам, создаёт напряжённую и небезопасную атмосферу в курортном городе.

Эти отзывы оставляют тень на репутации Анапы как популярного курортного города и выдвигают на первый план важность адресации этих проблем для улучшения качества туристического сервиса.