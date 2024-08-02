История популярной американской певицы Бритни Спирс будет рассказана в картине режиссера Джона М. Чу. Продюсером проекта выступит Марк Платт. Об этом певица сообщила в соцсетях.

«Рада поделиться со своими поклонниками, что я работаю над секретным проектом с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы… Оставайтесь с нами», – написала знаменитость.

Права на мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» приобрела компания Universal Pictures. Сейчас идет подготовка к будущей экранизации проекта.

Мемуары знаменитой поп-певицы увидели свет в октябре минувшего года. Тираж в 2.5 миллионов экземпляров был полностью продан в США. Права на экранизацию книги были выставлены на аукционе. Победу одержала компания Universal Pictures.

В этой книге певица рассказала о своем пути к обретению статуса «суперзвезды». Певица рассказала свой путь от участия в «Клубе Микки Мауса» до грандиозного скандала, связанного с опекунством. В этой книге подробно описываются отношения певицы с ее семьей и бывшим парнем, певцом Джастином Тимберлейком.