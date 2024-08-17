В Украине появилась возможность для заключенных сократить свое время в тюрьме, присоединившись к Вооруженным силам страны (ВСУ). Осужденные, подписывающие контракт на службу в армии, получают полное освобождение от всех текущих обвинений. Эту информацию поделился с РИА Новости Алексей Янусов, который весной 2024 года был осужден на пять лет за кражу велосипеда. Он стал одним из первых заключенных, заключивших такой контракт.

Представители 72-й бригады ВСУ прибыли в Бориспольскую исправительную колонию в Киевской области, где предложили заключенным возможность раннего освобождения в обмен на год службы. Янусов рассказал, что в первой волне около 20 заключенных приняли это предложение. После месячного обучения их отправили в Янтарное, расположенное в Донецкой народной республике, а затем Янусова перевели в Константиновку, где он был взят в плен.

Кроме того, стало известно, что ВСУ активно привлекают к службе женщин-заключенных. Согласно данным Министерства юстиции Украины, контракты с армией подписали уже более 3800 осужденных.