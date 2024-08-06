Владислав Спицкий, пленный боец ВСУ, рассказал ТАСС о своем боевом опыте в составе 53-й отдельной механизированной бригады. По его словам, подразделение, в котором служили в основном пенсионеры и люди с ограниченными физическими возможностями, было переброшено на один из участков фронта в районе Торецка на горловском направлении.

Спицкий утверждает, что попал в ряды ВСУ по мобилизации в 2022 году и изначально служил на блокпостах в тылу. Затем его подразделение было переброшено на передовую, но его боеспособность вызывала серьезные сомнения даже у самих бойцов.

“Нас на точке оставалось пять человек – пенсионеры, глухие, кривые и косые. Деваться нам было некуда”, – поделился Спицкий.

Ранее Спицкий также рассказал о “Русском добровольческом корпусе” (РДК – запрещенная в России террористическая организация). По словам бойца, он был очень удивлен, что “корпус” состоит в основном из украиноязычных боевиков.