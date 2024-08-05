После принятия закона об ужесточении норм мобилизации населения, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, выполняют функции военкоматов на Украине) «набирают» новобранцев в ряды украинской армии прямо на улицах. Пленный украинский солдат Дмитрий Курков рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости о том, как попал в ряды ВСУ.

«Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину», – рассказал украинский военнопленный.

По словам Куркова, утром он вышел из дома, чтобы пойти на работу в Черноморске (Одесская область – ред.). Однако в тот день до своего рабочего места добраться ему так и не удалось. По пути он встретил сотрудников ТЦК, которые и доставили его в военкомат. Примечательно, что Дмитрий не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Однако сотрудников ТЦК данный факт не смутил. Украинские военкомы не стали доставлять задержанного гражданина в полицейский участок для установления личности. Вместо этого он попал сразу на медицинскую комиссию, которую прошел буквально за пять минут. А к вечеру того же дня он стал «военным человеком в одесском распределительном пункте».